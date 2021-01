Schlechte Nachrichten von Pfizer. Chief Executive Officer Albert Bourla sprach gestern Abend auf der JPMorgan Healthcare Conference, die normalerweise in San Francisco abgehalten wird. Aufgrund der Covid-19-Krise wurde die Konferenz dieses Jahr virtuell abgehalten. Und was Bourla zu sagen hatte, war enttäuschend.Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Bourla einen bereinigten Gewinn von 3,00 bis 3,10 US-Dollar je Aktie. Im schlechtesten Fall würde das für die Aktionäre bedeuten, dass man nur mit einem bereinigten Gewinnwachstum von knapp 7 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 rechnen kann, was eindeutig zu dürftig ist. Analysten hatten an der Wall Street im Schnitt mit mindestens 3,18 US-Dollar / Aktie (+13 %) für 2021 gerechnet.

