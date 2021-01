Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 12:05 Uhr liegt der ATX mit +0.32 Prozent im Plus bei 2974 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.82% auf 30.125 Euro, dahinter Verbund mit +2.47% auf 75.775 Euro und DO&CO mit +2.23% auf 64.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13912 (-0.10%). - Lenzing hat mal eigenen Rekord übertroffen, jetzt Blick auf UBM- PIR-News: ÖBAG/Verbund, Palfinger, Andritz, AT&S- Kurze: Valneva, EVN, Kapsch TrafficCom, SBO- Unser Robot sagt: Post, Palfinger, FACC und weitere Aktien auffällig- Mode-Plattform MyTheresa startet IPO in New York, Auto1 kündigt IPO in Frankfurt an- Aufpassen: Jede neue Aktie, die an den Markt kommt, wird anscheinend blind genommen- Börsegeschichte 13.1.- Österreich-Depots: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...