Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 macht mit seinem schon länger erwarteten Börsengang Ernst.Wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte, ist die Erstnotierung an der Frankfurter Börse im ersten Quartal geplant. Aus der Ausgabe neuer Aktien für den Börsengang kalkuliert Auto1 mit einem Emissionserlös von brutto rund einer Milliarde Euro. Zudem wollen sich bestehende Anteilseigner von eigenen Papieren trennen.Vom übrigbleibenden Nettobetrag sollen circa 750 Millionen ...

