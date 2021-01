DJ Impfstoffproduktion von Johnson & Johnson verzögert - Zeitung

Von Steve Goldstein

NEW YORK (Dow Jones)--Johnson & Johnson hängt offenbar mit der Produktion seines Covid-19-Impfstoffs hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Die New York Times zitiert informierte Kreise mit der Aussage, Vertreter der US-Regierung sei gesagt worden, man liege um bis zu zwei Monaten hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück und werde diesen Rückstand frühestens Ende April wieder aufholen.

Der Bericht zitiert allerdings auch den leitenden Produktionsberater für Operation Warp Speed, wonach das Unternehmen in der Lage sein könnte, die anfänglichen Produktionsziele bis März aufzuholen. Der Impfstoff des Pharmaunternehmens, für den nur eine einzige Dosis erforderlich ist, wurde bislang noch nicht zugelassen, die klinische Phase-III-Studie befindet sich aber in der Endphase. Laut Zeitung könnten die Ergebnisse der Studie bereits in zwei Wochen veröffentlicht werden.

January 13, 2021 06:31 ET (11:31 GMT)

