DGAP-Ad-hoc: Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Xlife Sciences AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung «Private Placement»



13.01.2021 / 13:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Xlife Sciences AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung «Private Placement»

Die Xlife Sciences AG beschliesst per Verwaltungsratsbeschluss vom 13.01.2021 eine limitierte Kapitalerhöhung «Private Placement» aus genehmigtem Kapital (Generalversammlungsbeschluss vom 12.09.2019) über 180'000 Aktien. Die Preissetzung orientiert sich hierbei am Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage der Xlife Sciences Aktie. Die Xlife Sciences AG wird damit ihr Projektportfolio weiter ausbauen und diversifizieren sowie ihre Technologieplattformen erweitern, um damit weitere Synergieeffekte zu schaffen. Zudem sollen in weitere Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung investiert werden.

Über die Xlife Sciences AG