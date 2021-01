Denn gleichzeitig notiert der DAX im Monatschart an der steigenden langfristigen Widerstandslinie und droht hier nach unten abzuprallen. In den Vorjahren folgte dann eine erneute lange Abwärtskorrektur. Ob es diesmal wieder so kommt?

Kommt es zum Durchbruch nach unten, befinden sich die nächsten Anlaufmarken im DAX bei 13.600 und 13.460 Punkten. Unter 13.460 Punkten könnte sich die Abwärtsdynamik deutlich verstärken und ein Rücklauf bis zur Marke von 13.000 Punkten möglich werden.

Gelingt dem DAX hingegen eine Stabilisierung im Bereich des 10er-EMA bei aktuell 13.840 Punkten, könnte es in der Folge zu einem neuen Hochlauf bis 14.000 Punkte kommen. Über 14.000 Punkten könnte ein weiterer Hochlauf zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 14.300 Punkten erfolgen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.900 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach oben bei 14.000, 14.150 und 14.300 Punkten. Nach unten bei 13.900, 13.700, 13.600, 13.460, ...

