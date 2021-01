Zuletzt gab es allerings einen Rücksetzer zu beobachten. Solange sich dieser in geordneten Bahnen abspielt, bleibt das bullische Szenario intakt und dominant. Kupfer gelang es, gleich zu Jahresbeginn frische Akzente auf der Oberseite zu setzen. So wurde das zuletzt an dieser Stelle thematisierte Bewegungsziel erreicht. Neben fundamentalen Faktoren dürfte jedoch auch eine gehörige Portion Spekulation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...