Um 12:05 Uhr liegt der ATX mit +0.32 Prozent im Plus bei 2974 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.82% auf 30.125 Euro, dahinter Verbund mit +2.47% auf 75.775 Euro und DO&CO mit +2.23% auf 64.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13912 (-0.10%). Lenzing ist nun schon 12 Tage in Folge im Plus und hat damit die längste Aufwärtsphase in der eigenen Börsegeschichte laufen. Der Wanderpokal steht bei der UBM (14 Tage). Um ihn zu sich zu holen, muss man überbieten. Lenzing müsste also die komplette Handelswoche durchsteigen noch. Lenzing ist übrigens die einzige Aktie, die an bisher allen 7 Handelstagen 2021 im Plus war. Heute Tag 8 im Jahr 2021 und Tag 13 gesamt?Lenzing ( Akt. Indikation: 96,20 /96,60, 3,66%) Beim Aktienturnier presented by ...

