Das Währungspaar EUR/USD befindet sich aktuell weiterhin in einer Abwärtskorrektur im überge-ordneten Aufwärtstrend und hat nun den unteren Bereich des steigenden Trendkanals erreicht. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, das Währungspaar derzeit weiterhin bullish einzustufen. Es bietet sich eine Long-Chance!AnalyseDas Währungspaar EUR/USD bewegt sich seit Wochen in einem steigenden Trendkanal, der bereits an der oberen und unteren Begrenzung mehrfach getestet wurde. Bisher sind Abwärtskorrekturen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...