FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Carrefour angesichts der Fusionsgespräche mit dem kanadischen Couche-Tard-Konzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Analystin Aurélie Husson-Dumoutier sieht nur begrenzte Synergien. Zu groß seien die Unterschiede hinsichtlich Format und geographischer Präsenz. Doch sei die französische Supermarktkette günstig bewertet und daher attraktiv, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120172

