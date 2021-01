DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

tmc Content Group AG: Umsatzentwicklung



13.01.2021 / 14:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einer der umsatzstärksten und grössten langjährigen Kunden der tmc Content Group AG hat die Absicht bestätigt, zukünftig die satellitengestützte Telemediendienste für Erwachsene einzustellen. Eine Einstellung soll voraussichtlich bis zum 11. März 2021 erfolgen. Die tmc Content Group AG erwartet eine unmittelbare und wesentliche Auswirkung auf ihr Betriebsergebnis, da diese Dienste in den vergangenen Jahren einen nicht zu vernachlässigenden Anteil am Gesamtumsatz ausgemacht haben. In den vergangenen 12 Monaten bis September 2020 wurde damit ein Umsatz von über EUR 670'000 erzielt. Die Entscheidung des Kunden, diese Telemediendienste zukünftig einzustellen steht im direkten Einklang mit dem Branchentrend, satellitenbasierte Pay-per-View- sowie lineare Kanäle für Erwachsene zugunsten von Video-on-Demand Diensten (VoD Dienste) einzustellen.





Kontakt:

E-mail: info@contentgroup.ch

tmc Content Group AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30

Fax: +41 62 756 13 64 13.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de