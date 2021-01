Stuttgart/Mainz (ots) - "Muss das so?" fragt nach Positionen von Parteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu Alltagsthemen / Ab 14. Januar 2021 auf dem "SWR Aktuell"-Instagram-KanalWarum steigen die Mieten in den Städten immer weiter? Warum sind Tickets für Bus und Bahn so teuer? Die Instagram-Serie "Muss das so?" der Redaktionen von SWR Aktuell in Stuttgart und Mainz antwortet auf unterhaltsame Weise auf alltagspolitische Fragen junger Menschen. Sie gibt Einblicke in die Positionen der Parteien, die bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg am 14. März 2021 zur Wahl stehen."Muss das so?" ist das neue Online-Format auf dem Instagram-Kanal von "SWR Aktuell", das sich besonders an die 25- bis 34-Jährigen richtet - auch jene, die sich eigentlich nicht sonderlich für Politik interessieren. Es hinterfragt jede Woche ein relevantes Alltagsthema und wie Parteien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dazu stehen. Beispielsweise, wieso das Internet an vielen Orten so langsam ist oder andere Fragen, die der Generation auf den Nägeln brennen: Warum ÖPNV-Tickets so teuer sind oder warum die Mieten in den Städten immer weiter steigen.Jede Woche eine Fragestellung auf dem "SWR Aktuell"-Instagram-KanalAb 14. Januar 2021 präsentieren die Hosts Christine Knoth und Jim-Bob Nickschas im Wechsel das Format "Muss das so?". Es gibt eine Instagram-Story dazu, die direkt auf den Punkt kommt und optisch auffallend ist. Außerdem bekommen die Nutzerinnen und Nutzer weitere Feed-Posts zu dem Thema. Sie können dazu ihre Meinung äußern und über Fragen zum jeweiligen Thema abstimmen. "Muss das so?" unterstützt die Generation U 35 darin, sich im Vorfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Meinung zu bilden."Muss das so?"ab 14.1.2021 wöchentlichauf dem Instagram-Kanal von "SWR Aktuell"Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/landtagswahlen-muss-das-soPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de (mailto:sibylle.schreckenberger@SWR.de) und Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@swr.de (mailto:ursula.foelsch@swr.de)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4811272