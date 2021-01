Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Corona-Pandemie ging auch bei den Asset Managern nicht spurlos vorbei: Ihr Aufschwung an den Börsen ließ 2020 lange auf sich warten, so die Experten von der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.Finanzwerte insgesamt und damit auch das Gros der weltweit 83 börsennotierten Asset Manager seien dem breiten Markt deutlich hinterhergehinkt. Doch das vierte Quartal 2020 habe geduldige Investoren belohnt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...