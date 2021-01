Viel wird seit geraumer Zeit über die Bedeutung von Silber als Industriemetall diskutiert. Eine klassische Begründungslinie hierbei ist, dass die überwiegende Verwendung von Silber als Industriemetall die monetäre Bedeutung abschwächt und der Silberpreis deshalb weniger auf eine Zunahme durch Investoren reagiert, welche dieses Kaufargument hoch gewichten.Dies ist zwar auf den ersten Blick einleuchtend, da bei einem konjunkturellen Abschwung auch die industrielle Silbernachfrage nachlässt.Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass sich dieses Argument in sein Gegenteil umdreht und dabei aus einem Bremsklotz ein Turbo für die Silbernachfrage werden kann.Denn es sind gerade die vielen und immer vielfältigeren Verwendungen, welche Silber immer knapper machen. So knapp, dass es die USA mit dem Hinweis auf seine strategische Bedeutung in der Industrialisierung und in der Waffentechnik entmonetarisierten.

