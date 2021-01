DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 Telefon-PK), Lippstadt 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien 08:00 FR/Renault SA, Vorstellung der neuen Konzernstrategie "Renaulution", Boulogne-Billancourt 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update, London 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Jahresergebnis, Zwingenberg 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zur Umsetzung der Elektrizitäts- und Erdgasrichtlinie, Luxemburg 09:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim digitalen Handelsblatt-Energiegipfel *** 10:00 DE/Destatis, Online-PK zum BIP 2020 preisbereinigt PROGNOSE: -5,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj preis- und kalenderbereinigt PROGNOSE: -5,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vj *** 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zum Jahresauftakt, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Dezember *** 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Ausblick auf 2021 und aktuelle wirtschaftliche Lage, Berlin 13:00 DE/Mitglieder des Sachverständigenrates, Bundesbildungsministerin Karliczek und andere, Nationaler Produktivitätsdialog (virtuell) *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. Dezember 13:30 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin 14:00 DE/Bundesbank-Vorstandsmitglied Balz, PG (virtuell) zum Zahlungsverhalten in Deutschland *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 800.000 zuvor: 787.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 17:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der virtuellen Veranstaltung der Inclusive Recovery Series *** 18:30 US/Fed-Chairman Powell, Rede (virtuell) beim Bendheim Center for Finance 19:00 DE/CDU, Tagung von Präsidium und Bundesvorstand mit anschließender PK von Generalsekretär Ziemiak, Berlin 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der McCombs School of Business *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar *** - CN/Handelsbilanz Dezember - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

January 13, 2021

