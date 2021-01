Vancouver, British Columbia - 13. Januar 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR / Frankfurt: 0JJ0) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft Spaced Food mit einem börsennotierten internationalen Cannabisproduzenten ("der Händler") ein Eckdatenpapier ("Vereinbarung") für den Vertrieb der Produktlinie "Revolutionary Cannabis Edible" von Spaced Food in Kanada unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die gesamte monatliche Erstproduktion des Unternehmens, bestehend aus 100.000 Einheiten, von seinem Partner auf den meisten großen kanadischen Märkten über die jeweiligen provinziellen Vertriebskanäle vertrieben wird.

Die Vereinbarung geht für 2021 von einer Steigerung der Produktion und des Vertriebs auf 500.000 Einheiten pro Monat aus. Die Vereinbarung basiert auf einer Nettogewinnvereinbarung zwischen den Unternehmen. Die abschließenden Verhandlungen über die endgültigen Vertragsbedingungen laufen noch. Es wird erwartet, dass die Einzelhandelspreise für die Produkte denjenigen der Produkte von Current Canadian Edible mit ähnlicher Dosierung entsprechen, die im Einzelhandel zwischen 3,99 CAD und 8,99 CAD angeboten werden. Die Vereinbarung unterliegt der von Spaced Food angestrebten Produktgenehmigung.

Die anfängliche Produkteinführung wird drei Geschmacksrichtungen des "Astronaut Sorbets" von Spaced Food umfassen: Erdbeere, Ananas und Mango. Alle drei sind vegan, glutenfrei, milchfrei und enthalten 100% echte Früchte, keine Konservierungsstoffe und sind vollständig lagerstabil.

"Blackhawk ist begeistert, eine Vereinbarung mit einem Vertriebspartner für Spaced Food abzuschließen", sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. "Cannabis-Lebensmittel (Edibles) dieses Kalibers gab es noch in keinem Markt, und dank unseres Vertriebspartners freue ich mich sagen zu können, dass wir sie zuerst hier in Kanada auf den Verkaufsregalen sehen werden. Wir sind der Meinung, dass die Spaced Food-Produktlinie für die Edible-Industrie wegweisend sein wird, nicht nur in Kanada, sondern auch international. Mit diesem Vertriebspartner mit landesweiter Reichweite sind wir zuversichtlich, die vertraglichen maximalen Auslieferungsmengen schnell erreichen zu können."

Blackhawk und das Vertriebsunternehmen diskutieren zudem über weitere Spaced Food-Produkte, um die durch diese Partnerschaft angebotenen Produktpalette schnell ausbauen zu können. Dazu zählen neben anderen Produktlinien auch mit Cannabis versetzter Käsekuchen und Cannabis-glasierte Donuts.

Über Spaced Food

Spaced Food führt Lebensmittel mit Hilfe von High-Tech- und Weltraumwissenschaft in den ORBIT ein! Wir haben unsere Liebe zu Cannabis mit einem einzigartigen Produkt kombiniert, das die Probleme von derzeitig erhältlichen Cannabis-Lebensmitteln löst.

Spaced Food ist haltbar, erfordert keine Kühlung und schmeckt einfach UMWERFEND!

Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung hat Spaced Food ein Produkt mit ausgezeichneter Bioverfügbarkeit und präziser Dosierung entwickelt, das im Mund zergeht. Die Herstellung mit der gleichen Technologie, die auf Lebensmittel angewendet wird, bevor sie mit Astronauten ins All geschickt werden, ermöglicht uns, 98 Prozent des Nährwerts sowie 100 Prozent der medizinischen Inhaltsstoffe zu erhalten. Egal, ob Sie 21 oder 91 sind, Spaced Food wird schnell zu Ihrem Lieblings-Cannabis-Nahrungsmittel!

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer Blackhawk Growth

(403)-991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen. Dazu zählen auch Aussagen über die Herstellung und den Verkauf von Spaced Food-Produkten und die Zulassung der Produkte. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

