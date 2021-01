Als Beyond Meat in 2019 sein Börsendebüt feierte, war der Hype um diese Firma gewaltig. Nach einem Ausgabepreis von 46,00 US-Dollar schossen die Notierungen binnen weniger Monate auf ein Rekordhoch von 239,71 US-Dollar aufwärts. Doch rasch ebbte die Euphorie der Anleger wieder ab, Ende 2020 notierte die Aktie bereits wieder bei 71,30 US-Dollar. Bis ins vierte Quartal 2020 hinein konnte aber eine Erholungsbewegung zurück an rund 200,00 US-Dollar vollzogen werden. Die restlichen Monate über tendierte Beyond Meat wieder klar abwärts und begab sich auf seine markante Horizontalunterstützung aus 2020 um 120,00 US-Dollar abwärts. Diese bewahrte das Wertpapier bislang vor weiteren Verlusten. Allerdings verunsichert insbesondere der Kursverlauf seit Mai letzten Jahres, der sich in einer eindeutigen SKS-Formation präsentiert. ...

