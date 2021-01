Bei General Motors (GM) läuft es rund. Dank des zuletzt guten Newsflows ist die Aktie seit November um mehr als 40 Prozent gestiegen. Und die aktuelle Meldung lässt das Papier des US-Autobauers sogar auf ein neues Allzeithoch beschleunigen. GM hat heute die Details seiner Elektroauto-Offensive erläutert. So will der Autokonzern bis 2025 27 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektroautos investieren und bis dahin insgesamt 30 verschiedene E-Modelle auf den Markt bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...