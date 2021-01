Seit der Gründung 2003 hat EMX Royalty ein beachtliches Portfolio von Lizenzen und Beteiligungen aufgebaut. Einige aussichtsreiche Projekte sollten bald Gewinn bringen. Andere erreichen bereits kontinuierliche Einnahmen, die für weitere Investitionen verwendet werden können

Die Entwicklung des Portfolios

EMX Royalty (4,12 CAD, 2,63 Euro; CA36873J1075) ist ein Projektgenerierungsbetrieb. Projekte werden meist in einem sehr frühen Stadium erforscht, und letztendlich an Partnergesellschaften veroptioniert. Für EMX bleiben im Gegenzug Lizenzgebühren und oftmals Beteiligungen an den Unternehmen. Gleichzeitig hat EMX auch Lizenzgebührenbeteiligungen aufgekauft. So befinden heute rund 250 Vermögenswerte im Eigentum von EMX.

Aktuelle lukrative Einnahmequellen

An Teilen der Leeville-Liegenschaft, Turf und weiteren Goldminen im Rahmen des Leeville-Projektes besitzt EMX eine 1-prozentige Lizenzgebühr. Sie liegen im Northern Carlin Trend in Nevada und werden von Nevada Gold Mines betrieben. Dadurch hat EMX eine beständige Einnahmequelle. Im dritten Quartal 2020 erwirtschaftete EMX 184.000 CAD durch den Verkauf von 98 Unzen Gold aus der Leeville-Vereinbarung. Von dem erwarteten Wachstumspotenzial des Leeville-Projektes wird EMX ohne weiteres Zutun profitieren.

Des Weiteren fließt EMX aus dem Rawhide-Gold-Silber-Projekt in Nevada seit dem zweiten Quartal 2020 eine vierteljährliche Dividende zu. Denn im Jahr 2019 hat EMX eine 19,9-prozentige Beteiligung an der Rawhide Acquisition Holding erworben. Diese Dividende spült zusätzlich Geld in die Kasse von EMX und gehört zu den strategischen Investitionen, die eines der Standbeine von EMX sind. Eine vom Partner Rawhide Mining geplante Produktionserhöhung wirkt sich auch positiv für EMX aus. Dass die Gold- und Silberpreise hoch sind, ist natürlich ein zusätzliches Plus.

Weitere aussichtsreiche Lizenzgebühren-Vereinbarungen

Beim großen EMX-Portfolio gäbe es viele weitere Beispiele. Interessant ist etwa ein Blick auf die Türkei. Dort hält EMX eine unbegrenzte NSR-Gebühr von 4 Prozent für die Metallproduktion aus der Balya-Lagerstätte. Sie wird vom Privatunternehmen Esan betrieben, sind Silber, Zink und Blei im Projekt enthalten. Erwartet wird für EMX eine ...

