Wie schon in der Vorwoche sind wir bei unseren beiden "DAX-wikifolios" auch jetzt wieder "einfach Long" positioniert. Zu Beginn der laufenden Woche gab es aber kurzzeitig Veränderungen, bei denen die moderate Hebelwirkung zunächst deutlich erweitert und dann komplett runtergefahren wurde.Zunächst einmal waren die Kurse zum Abschluss der vergangenen Woche im Einklang mit dem DAX auf ein neues Jahreshoch gestiegen. In diesem Umfeld fiel das Euwax Sentiment am Freitagabend auf minus 4,17 Punkte, weil die Privatanleger an der Börse Stuttgart wieder sehr pessimistisch eingestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...