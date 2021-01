Apple-Chef Tim Cook hatte am Dienstag im Gespräch mit CBS-Moderatorin Gayle King eine "große Ankündigung" für den heutigen Mittwoch in Aussicht. Dabei handelt es sich weder um neue Produkte, noch - wie zwischenzeitlich spekuliert - um die Einrichtung von Impfzentren in vorübergehend geschlossenen Apple Stores. Stattdessen hat der Tech-Riese nun konkrete Details seines 100 Millionen Dollar schweren Initiative im Kampf gegen Rassismus und strukturelle Benachteiligung sowie für Chancengleichheit genannt. ...

