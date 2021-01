Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA4654481080 Itasca Capital Ltd. 13.01.2021 CA39526A1003 Itasca Capital Ltd. 14.01.2021 Tausch 1:1

CA59511R2072 Beyond Medical Technologies Inc. 13.01.2021 CA0886411051 Beyond Medical Technologies Inc. 14.01.2021 Tausch 1:1

AU000000PMY6 Boab Metals Ltd. 13.01.2021 AU0000131849 Boab Metals Ltd. 14.01.2021 Tausch 1:1

BMG2154Z1059 China Fortune Holdings Ltd. 13.01.2021 BMG2154Z1216 China Fortune Holdings Ltd. 14.01.2021 Tausch 1:1

