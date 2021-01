Mit "Wir kaufen Dein Auto" ist die Auto1-Gruppe hierzulande in den Medien präsent. Am Mittwoch nun gab das Unternehmen bekannt, noch im ersten Quartal an die Börse gehen zu wollen. Die deutsche Gebrauchtwagen-Handelsplattform Auto1 dürfte die erste Neuemission des Jahres 2021 werden und gleich eine richtig große. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 mit Sitz in Berlin will mit der Ausgabe neuer Aktien einen Emissionserlös von brutto rund einer Milliarde Euro erzielen. Zudem wollen sich bestehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...