Köln (ots) - Zweite Chance für Kandidat Niklas Bayer-Eynck (31) bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special": Nachdem der Dortmunder am Mo., 11. Januar 2021 wegen einer nicht ganz eindeutigen Frage zur "Vogelhochzeit" von 125.00 Euro auf 1.000 Euro runtergefallen war, bekommt er nun am Freitag, 5. Februar, 20:15 Uhr, bei Günther Jauch eine zweite Chance.Niklas Bayer-Eynck: "Ich freue mich riesig, dass ich eine zweite Chance bekommen habe und danke RTL herzlich dafür. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich noch einmal bei Günther Jauch von Anfang an spielen darf."Niklas Bayer-Eynck spielte bereits am vergangenen Montag geschickt bis zur 125.000-Euro-Frage: "Wer ist im bekannten Volkslied "Die Vogelhochzeit" der Bräutigam?" A: Amsel, B: Drossel, C: Fink, D: Star. Der Psychologe im Berufsförderungswerk setzte seinen Zusatzjoker, folgte dem Rat des Jokers, entschied sich für "Amsel" und stürzte auf 1.000 Euro.Zweite Chance für Niklas Bayer-Eynck. Der Hintergrund:Der Frage liegt die allgemein bekannte Textfassung zugrunde, die Heinrich Hoffmann von Fallersleben und Ernst Richter 1842 in ihrer Sammlung "Schlesische Volkslieder mit Melodien" veröffentlichten: "Es wollt' ein Vogel Hochzeit machen, in dem grünen Walde. Didirallala, didiralla, rallala. Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute."Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als das Lied durch die Wandervogelbewegung deutschlandweit bekannt wurde, setzte sich diese Textversion gegen eine "konkurrierende" Fassung durch, in der das Brautpaar aus Gimpel und Amsel besteht. In den folgenden Jahrzehnten wurde die "Vogelhochzeit" zu einem der beliebtesten Volks- und Kinderlieder - mit der Drossel als Bräutigam und der Amsel als Braut.Allerdings existierten schon mehr als 200 Jahre bevor sich Heinrich Hoffmann von Fallersleben mit Volksliedern beschäftigte mehrere gereimte Texte, die von Vogelhochzeiten handelten, so z.B. ein Lied namens "Der Stigelitz", in dem die Rollen des Brautpaares vertauscht sind: "Die Amsel war der Bräutigam, die Trossel war die Braute, die war gar schön gezieret, trug ob ein Kranz von Raute."Aufgrund der Existenz dieser älteren Version hat RTL entschieden, dem unglücklich ausgeschiedenen Niklas Bayer-Eynck eine zweite Chance zu geben. RTL zeigt "Wer wird Millionär? - Das große Zockerspecial - Die 2. Chance" am Freitag, 5. Februar, 20:15 Uhr.