Los Gatos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - RiverMeadow Software Inc., ein führender Anbieter von Cloud-Migrationsdiensten und Funktionen für Migrationsplattformen, hat heute die Plattformunterstützung für Migrationen in die Google Cloud bekannt gegeben. Damit ist RiverMeadow die einzige Cloud-Migrationsplattform, die automatisierte Migrationen in die Google Cloud und den Google Cloud VMware Engine (GCVE) unterstützt.Die Migrationsplattform bietet eine Vielzahl von Funktionen und Fähigkeiten, mit denen die Kunden ihre Migrationsprojekte schneller, kostengünstiger und mit geringerem Risiko planen, verwalten und ausführen können als mit jeder anderen Migrationsplattform auf dem Markt.Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:- Flexibilität bei der Bereitstellung: Öffentliches SaaS, privates SaaS oder hinter Kundenfirewalls installiert (vor Ort oder in der Cloud)- Einfache Bereitstellung: Minimale Anforderungen; vollautomatisch; in weniger als einer Stunde einsatzbereit, unabhängig vom Migrations-Bereitstellungsmodell- Flexibilität bei der Migration: Mit oder ohne Agent; blockbasierte oder dateibasierte Übertragungen; Delta-Sync und reine Datenmigration- Geschwindigkeit: Marktführende Übertragungsgeschwindigkeiten- Multi-Cloud-Unterstützung: Einheitliche Unterstützung von Migrationen in die Google Cloud oder auf GCVE- Live-Migrationen: Keine Ausfallzeit erforderlich; separate Benutzertests der Anwendungen in Google Cloud oder GCVE vor dem Wechsel- Erweiterte Funktionen- Automatische In-Place-Betriebssystem-Upgrade-Funktion für WindowsServer- und Linux-Distributionen, mit der technischeVerbindlichkeiten im Rahmen der Migration in die Google Cloud oderden GCVE in einem automatisierten Schritt abgebaut werden könnenScripting nach der Migration zur Automatisierung von Aufgaben zurBetriebsbereitschaft wie das Hinzufügen oder Entfernen vonSoftware und Agenten Migration per CSV, um Daten aus Tools zurErkennung von Drittanbietern und zur richtigen Größe der Cloudschnell in eine umsetzbare Migrationsplanung und -verwaltungaufzunehmen "Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage und Kundenanfragen nach einer Ausweitung unserer marktführenden Plattform in die Google Cloud", erklärte Jim Jordan, Präsident und CEO von RiverMeadow. "Wir haben eine konsistente Botschaft bezüglich des Mangels an Optionen für Migrationsplattformen, unzureichender Fähigkeiten und der Komplexität der vorhandenen Tools erhalten. Diese Probleme haben wir meiner Meinung nach gelöst."RiverMeadow hat kürzlich den Status eines Google Premier-Partner erhalten und hat die VMware as a Service Expertise-Befähigung halten, ein Beweis für die umfassende Domain-Expertise des Unternehmens.Informationen zu RiverMeadow Software Inc.RiverMeadow bietet eine breite Palette von Multi-Cloud-Migrationsdiensten und Produktfunktionen zum Festpreis, mit denen Zeit, Kosten und Risiko für das Verschieben physischer, virtueller und Cloud-basierter Workloads in und zwischen öffentliche oder private Clouds drastisch reduziert werden.Pressekontakt:emma.tompkins@rivermeadow.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/694644/logo_stacked_color_Logo.jpgOriginal-Content von: RiverMeadow Software Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151961/4811546