Die ganze Welt bereitet sich auf Massenimpfungen gegen das Coronavirus vor. Es scheint derzeit die einzige Möglichkeit zu sein, den Kampf gegen das Virus zu gewinnen. Eine hohe Wirksamkeit wird dem Impfstoff von Biontech und Pfizer zugeschrieben. Er war auch der erste, der eine Marktzulassung erhalten hat. Medienberichten zufolge könnte Biontech mit seinem Partner Pfizer allein im Jahr 2021 bis zu 13 Milliarden US-Dollar an Umsatz durch den Impfstoff generieren. Grund genug uns die Pfizer Aktie einmal genauer anzuschauen. Sie wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 bei einer Dividendenrendite von 3,9 Prozent gehandelt. Auch in der Levermann-Analyse generiert die Aktie mit sechs Punkten ein klares Kaufsignal. Ob der Pharmakonzern, der sich aktuell in einem Umbruch befindet, tatsächlich ein Kauf ist, das wollen wir mit der nachfolgenden Analyse klären.

