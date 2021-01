Halle/MZ (ots) - Ein Impeachment brächte eine machtpolitische Klarstellung. Der Kongress könnte klarstellen, wie das System der USA in Wirklichkeit funktioniert - und wo in Washington im Konfliktfall der Hammer hängt. Mit einem Impeachment wäre der Quälgeist schnell abgeschüttelt - ohne nervtötende, vielleicht jahrelange Diskussionen, die der Partei anderenfalls drohen würden.



Würde zusätzlich per Senatsbeschluss klargestellt, dass Trump auch 2024 nicht wieder Präsident werden kann, wäre der Weg schon frei für die Generation der Nachfolger.



