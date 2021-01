Wird die Agflation - also die Inflation der Preise für Agrarrohstoffe - das nächste große Thema an der Börse? Heute stiegen die Preise für lebenswichtige Nahrungsmittel wie Weizen, Sojabohnen und Mail auf den höchsten St Wird die Agflation - also die Inflation der Preise für Agrarrohstoffe - das nächste große Thema an der Börse? Heute stiegen die Preise für lebenswichtige Nahrungsmittel wie Weizen, Sojabohnen und Mail auf den höchsten Stand seit 2013 bzw. 2014. Preistreibend wirkt vor allem eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...