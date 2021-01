DJ DB Schenker nimmt vorübergehend keine Sendungen für Großbritannien an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Logistikdienstleister DB Schenker setzt die Annahme neuer Sendungen in das Vereinigte Königreich vorübergehend aus. Die Gesellschaft verwies auf "erhebliche" Probleme bei der Bewältigung der seit dem Brexit anfallenden Zollformalitäten im Warenverkehr zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Es seien lediglich rund 10 Prozent der bei DB Schenker beauftragten Sendungen mit vollständigen und korrekten Papieren versehen, und bei dem Großteil lägen Mängel bei den Dokumenten vor.

Zwar habe man für den Brexit geschulte Mitarbeiter, die Kunden bei der Vervollständigung der nötigen Zollpapiere unterstützten. Aber dennoch verzögere jede nicht ordnungsgemäß dokumentierte Sendung die Auslieferung kompletter Ladungen. Die fehlerhaft deklarierten Sendungen könnten vor Ort nicht zugestellt werden.

Zwar seien wegen des erhöhten Arbeitsaufkommens in einer Brexit Task Force zusätzliche Kräfte für die nachträgliche Erstellung der Zollpapiere mobilisiert worden. Aber dennoch müsse man jetzt einen vorübergehenden Annahmestopp für Landtransporte in das Vereinigte Königreich verhängen. DB Schenker erwartet einen weiteren Anstieg des Sendungsaufkommens im Januar. DB Schenker appelliert an alle Sender und Empfänger im Güterverkehr zwischen EU und Großbritannien, die Informationsangebote zu nutzen und die neuen Zollformalitäten einzuhalten.

January 13, 2021 12:35 ET (17:35 GMT)

