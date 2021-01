Eigentlich war es zu erwarten. Dominanz hat eben einige Vorteile, und oftmals gilt hier der Highlander-Spruch "es kann nur Einen geben'. Wenn der Markt aber so groß ist wie jener für Elektroautos in China, steht bis zum "end game' noch einige Zeit dafür zur Verfügung, die potenziellen Käufer mit Qualität zu überzeugen.Einen solchen Kampf liefern sich in China zunehmend Tesla (US88160R1014) und BYD (CNE100000296). Darauf deuten zumindest die neuesten Verkaufszahlen für das abgelaufene Jahr 2020 hin. Diese zeigen, dass weniger als 6 Monate, nachdem BYD sein Luxusauto "Han' auf den Markt brachte, dieser bereits nach Angaben der "China's Passenger Car Association' auf dem 8. Platz der bestverkauften Elektroautos in China steht. "Han' gibt es sowohl als reines Elektrofahrzeug als auch in einer Hybridvariante.

Den vollständigen Artikel lesen ...