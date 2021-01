Zur Wochenmitte konnte der DAX nach zwischenzeitlichen Verlusten leicht zulegen. Zum Xetra-Handelsschluss stand er bei 13.939,71 Punkten, einem Plus von 0,11 % im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Anleger hielten sich insgesamt mit größerem Positionstransaktionen zurück. Die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen drückte weiter auf die Stimmung.Bei den Einzelwerten ragte im DAX erneut Bayer (DE000BAY0017) heraus, die 4,49 % auf 52,60 Euro zulegten. Denn man hat am Markt sehr wohl registriert, dass die steigenden Preise für Agrarrohstoffe die "Terms of Trade' vieler Endkunden von Bayer verbessert. Die höheren Preise im abgelaufenen Jahr dürften den Agrarsektor insgesamt beflügeln und für höhere Käufe bei Dünger und Saatgut führen.

