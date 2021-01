Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einem zunächst eher lustlosen Handel uneinheitlich geschlossen. So ist die Luft nach den erneuten Rekorden in der vergangenen Woche erst einmal dünner geworden, zumal am Freitag mit den ersten US-Banken die Berichtssaison startet. Der Leitindex Dow Jones ging letztlich mit einem Mini-Minus von 0,03 Prozent auf 31.060,15 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,23 Prozent auf 3.809,40 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine ...

