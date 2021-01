Las Vegas (ots/PRNewswire) - Anycubic, eine führende 3D-Druckermarke, stellt auf der CES 2021 seine neuen Modelle Mega SE und Wash & Cure Plus vor, die ab Mai erhältlich sein werden."Die COVID-19-Pandemie hat das Wachstum auf dem Gebiet des 3D-Drucks beschleunigt. Die 3D-Drucktechnologie verkürzt die Produktionszeit erheblich und spart die Kosten für eine teure Modellierung in der Fertigung. Wir freuen uns, dass unsere Produkte in der Produktion von Gesichtsmasken und Atemventilen in Europa weit verbreitet sind", erklärte James Ouyang, Vice President of R&D bei Anycubic. "Auch in Zukunft wird Anycubic weiter in Forschung und Entwicklung sowie in diverse Partnerschaften investieren, um 3D-Druckgeräte und -Lösungen auf den Markt zu bringen, die zuverlässig, einfach zu implementieren und auf die tatsächlichen Produktionsanforderungen abgestimmt sind."Anycubic hat sich dem Ziel verschrieben, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre kreativen Designs in die Realität umsetzen können. Außerdem strebt Anycubic Produktinnovationen an. Der Mega SE, eine einsteigerfreundliche FDM-Maschine (Fused Deposition Modeling), verfügt über eine patentierte Glasgitterstruktur, die ein Verziehen verhindert, beim Erhitzen ein Verkleben gewährleistet und beim Abkühlen leicht zu handhaben ist. Der blaue Capricorn-Hochtemperatur-Teflonschlauch ermöglicht einen reibungslosen Materialeinzug, während der Silent-Antrieb TMC2208 für eine leise Druckumgebung sorgt. Der leistungsstarke Zweigang-Extruder realisiert hervorragende Druckergebnisse und bietet eine unglaubliche Innovation im Einstiegssegment. Darüber hinaus kann er als modularer Drucker in fünf einfachen Schritten zusammengebaut werden, während seine große Nivelliermutter die Nivellierung einfacher macht und den Anfängern dadurch den Prozess erleichtert.Der Wash & Cure Plus, der die charakteristischen Merkmale der Serie übernimmt und gleichzeitig ein Größen-Upgrade bietet, macht eventuelle Nachbearbeitungen, die bei großen, lichthärtenden Modellen erforderlich waren, überflüssig. Er kann mit dem Hochgeschwindigkeits-3D-Drucker Mono X von Anycubic kombiniert werden, um Reinigung und Aushärtung in nur einem Schritt zu realisieren - eine extrem kosteneffiziente Lösung, die Zeit, Aufwand und Geld spart.Anycubic präsentiert auch Mono X, eines seiner beliebtesten Modelle des Jahres 2020. Er revolutioniert seine Kategorie und bietet einen monochromen LCD-Bildschirm, der bis zu viermal schneller druckt und dreimal haltbarer ist als ein herkömmlicher LCD-Bildschirm - und das zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis von rund 700 USD. Das Produkt findet breite Anwendung in der Biomedizin, im Bildungswesen, in der wissenschaftlichen Forschung, in der Schmuck- und Teileproduktion und in vielen anderen Bereichen, wobei sein Beitrag branchenübergreifend spürbar ist.Über AnycubicShenzhen Anycubic Technology Co., Ltd, bekannt als Anycubic, ist eine Hightech-3D-Druckermarke, die F&E, Produktion und Vertrieb umfasst. Gegründet im Jahr 2015, hat sich Anycubic von einem dynamischen Start-up zu einem Unternehmen mit 500 Mitarbeitern entwickelt. Gemäß seinem Slogan - For Freedom to Make - erweitert Anycubic kontinuierlich seine Produktpalette und bedient verschiedene Bereiche wie Bildung, Industriedesign, Schmuck, medizinische Versorgung, Animation, Garagenbausätze und mehr.Für weitere Informationen besuchen Sie:Offizielle Website: https://www.anycubic.com/Facebook: https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/Instagram: https://www.instagram.com/anycubicofficial/Twitter: https://twitter.com/anycubic3dprintYouTube: https://www.youtube.com/c/ANYCUBIC3DOder kontaktieren Sie uns unter mediacontact@anycubic.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1419526/Anycubic_for_presss_release.jpgPressekontakt:Chloe Xiao+86-188-1840-6079chloexiao@anycubic.comOriginal-Content von: Anycubic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152001/4811708