Mainz (ots) - CDU weiter stärkste Kraft / Stabile Umfragewerte für SPD und Grüne / Weiter Mehrheit für Ampelkoalition / CDU-Anhänger im Land sprechen sich für Friedrich Merz als Bundesvorsitzenden aus / Rheinland-Pfälzer*innen sehen Impforganisation eher kritisch"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 14. Januar 2021, 20:15 Uhr im SWR FernsehenSonntagsfrage: Politische Stimmung in Rheinland-Pfalz weitgehend stabilWenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, bliebe die CDU mit 33 Prozent weiterhin stärkste Kraft. Sie verlöre allerdings einen Prozentpunkt im Vergleich zur letzten Umfrage im Dezember 2020. Zwei Monate vor der Landtagswahl erhielte die SPD unverändert 28 Prozent. Auch der Umfragewert der Grünen bleibt stabil, 15 Prozent wie beim letzten PoliTrend. Die mitregierende FDP würde einen Punkt gewinnen und würde damit 6 Prozent erzielen. Die AfD verlöre einen Prozentpunkt und käme auf 8 Prozent. Die Linke würde mit unveränderten 3 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. Die amtierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hätte somit weiter eine Mehrheit im Parlament. Möglich wäre auch eine Schwarz-Rote Koalition, eine Schwarz-Grüne Koalition und ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.Wahl zum CDU-Vorsitzenden: CDU-Anhänger*innen in Rheinland-Pfalz sprechen sich deutlich für Friedrich Merz ausAm Samstag wählen die CDU-Delegierten auf einem digitalen Bundesparteitag einen neuen Bundesvorsitzenden. Ginge es nach der Meinung der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, sollte Friedrich Merz neuer CDU-Vorsitzenderwerden. 27 Prozent der Befragten im PoliTrend sprechen sich für ihn aus. 22 Prozent meinen, Norbert Röttgen solle den Vorsitz übernehmen. 20 Prozent wünschen sich Armin Laschet an der CDU-Spitze. Knapp ein Fünftel der Befragten wünscht sich keinen der drei Kandidaten als Vorsitzenden.Das Umfrageergebnis fällt unter CDU-Anhängern in Rheinland-Pfalz deutlicher aus. Unter ihnen sprechen sich 42 Prozent für Merz aus, Röttgen kommt auf 23, Laschet auf 20 Prozent. Die Zustimmung für Friedrich Merz unter den CDU-Anhängern im Land fällt damit wesentlich stärker aus als im Bundesschnitt. Im ARD-Deutschlandtrend von Januar 2021 sprachen sich 29 Prozent der CDU-Anhänger für Merz aus.Corona-Pandemie: Deutliche Mehrheit der Rheinland-Pfälzer will sich impfen lassen, Organisation der Impfungen im Land wird überwiegend kritisch gesehenEine Mehrheit der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ist grundsätzlich dazu bereit, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. 58 Prozent der Befragten sagen, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen wollen, 23 Prozent sagen, dass sie sich wahrscheinlich impfen lassen. Die Impfbereitschaft steigt mit dem Alter und ist insbesondere unter Bürgern über 65 Jahren hoch. 8 Prozent sagen, dass sie sich wahrscheinlich nicht impfen lassen wollen. 9 Prozent wollen das auf keinen Fall tun.Den Impfstart in Rheinland-Pfalz sehen die Menschen im Land mehrheitlich kritisch. 29 Prozent der Befragten sind mit der Organisation der Impfungen im Land weniger zufrieden, 12 Prozent gar nicht zufrieden. Nur 6 Prozent äußern sich als sehr zufrieden, 27 Prozent als zufrieden mit der Impforganisation. Rund ein Viertel der Befragten kann den Ablauf und die Planungen der Impfungen im Land nicht beurteilen.Krisenmanagement in der Corona-Pandemie: Mehrheit der Befragten sind zufrieden mit der Landesregierung54 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind mit dem Corona-Krisenmanagement der Landesregierung sehr zufrieden oder zufrieden. Kritisch äußern sich 44 Prozent. Sie sind mit der Krisenbewältigung weniger (30 Prozent) oder gar nicht zufrieden (14 Prozent). Am größten ist die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung in der Corona-Pandemie unter den Anhängern der AfD (72 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden).Zunächst bis Ende Januar gilt auch in Rheinland-Pfalz ein Lockdown, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Laut "PoliTrend" finden die Hälfte der Menschen im Land die Maßnahmen angemessen. Die Einschränkungen im Lockdown erfahren damit eine etwas höhere Akzeptanz als die tendenziell etwas weicheren Maßnahmen, die noch im Dezember 2020 galten (+8 Prozentpunkte). Ein knappes Drittel spricht sich für einen verschärfteren Lockdown aus. Das sind 15 Prozentpunkte weniger als im "PoliTrend" im vergangenen Dezember. 17 Prozent der Befragten gehen die Maßnahmen zu weit (+7 Prozentpunkte).Wichtigstes politisches Problem in Rheinland-Pfalz: die Corona-PandemieZu Beginn des Wahljahres gaben 45 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im "PoliTrend" an, die Corona-Pandemie sei das wichtigste politische Problem im Land, das vordringlich gelöst werden müsse. 36 Prozent sehen bildungspolitische Fragen ganz oben auf der Themenagenda. Mit deutlichem Abstand folgen Themen wie Mobilität und Verkehr, Wirtschaft und Umwelt.Zufriedenheit mit Politikerinnen und Politikern im Land71 Prozent der Befragten sind mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD sehr zufrieden oder zufrieden (-2 Prozentpunkte im Vergleich zum "PoliTrend" im April 2020). Weniger oder gar nicht zufrieden sind 24 Prozent. Mit der Arbeit von Christian Baldauf, dem CDU-Spitzendkandidat und Fraktionsvorsitzenden, sind 33 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sehr zufrieden oder zufrieden (-1 Prozentpunkt im Vergleich zum "PoliTrend" im April 2020). Weniger oder gar nicht zufrieden sind 25 Prozent. Wirtschaftsminister Volker Wissing von der FDP verliert 6 Prozentpunkte und erreicht im "PoliTrend" Zufriedenheitswerte von 33 Prozent (sehr zufrieden/zufrieden). Weniger oder gar nicht zufrieden äußern sich 28 Prozent der Befragten. Anne Spiegel von den Grünen ist Familienministerin und seit Anfang 2021 auch Umweltministerin. Mit ihr sind 21 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden (-1 Prozentpunkt), 26 Prozent sind es eher weniger oder gar nicht. Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Michael Frisch, kommt auf Zufriedenheitswerte von 7 Prozent (sehr zufrieden/zufrieden). 11 Prozent sehen seine Arbeit kritisch (weniger/gar nicht zufrieden).Im "PoliTrend" sagen nur 5 Prozent der Befragten, dass sie Ministerpräsidentin Malu Dreyer nicht kennen oder beurteilen können. 41 Prozent der Befragten gaben an, den CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf nicht zu kennen oder ihn nicht beurteilen zu können. Die grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel kennen 53 Prozent der Befragten nicht oder trauen sich eine Bewertung ihrer Arbeit nicht zu. 39 Prozent der Befragten können die Arbeit von Volker Wissing von der FDP nicht beurteilen oder kennen ihn nicht. 82 Prozent der Befragten kennen den AfD-Landesvorsitzenden Michael Frisch nicht oder können ihn nicht beurteilen.Weiterhin große Zufriedenheit mit der LandesregierungZwei Monate vor der Landtagswahl am 14. März 2021 sind 63 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden mit der Ampelregierung aus SPD, FDP und Grünen. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als im "PoliTrend" im Dezember 2020. 35 Prozent (+2 Prozentpunkte) sind weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Sogar unter CDU-Anhängern überwiegt die Zufriedenheit (56 Prozent). 43 Prozent der CDU-Anhänger sind weniger oder gar nicht zufrieden. Kritisch bewerten AfD-Anhänger die Arbeit der Landesregierung. 68 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden.Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.001 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeitraum: 8. bis 12. Januar 2021). Die ausführlichen Ergebnisse sendet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 14. 