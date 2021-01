Pune, Indien (ots/PRNewswire) - - Qualys, VMWare & Veritas gehören zu den neuesten Hauptmietern, die dort Büroflächen mietenPanchshil Office Parks - eine Einheit von Panchshil Realty mit Sitz in Pune - gab heute die Inbetriebnahme von Phase II des Panchshil Business Park bekannt, der sich in West-Punes erstklassigem Geschäftsviertel Baner-Balewadi befindet.T-Systems, der erste Hauptmieter, hat hier 38.926 Quadratmeter Bürofläche bezogen. Zu den neuen Ankermietern, die in den kommenden Wochen schrittweise ans Netz gehen sollen, gehören:- Qualys - 26.105 Quadratmeter- Veritas - 25.362 Quadratmeter- VMware - 17.558 Quadratmeter Die neuen Hauptmieter gesellen sich zu führenden Unternehmen wie T-systems, Siemens, Fundtech, Thyssenkrupp, Nutanix, Redbrick und The Executive Centre, die alle Flächen für ihren langfristigen Bedarf in Phase II des Panchshil Business Park angemietet haben. Der Park umfasst eine Fläche von 148.644 Quadratmetern und wird gemeinsam von Panchshil Realty und Blackstone Real Estate Partners entwickelt und betrieben.Der Panchshil Business Park erstreckt sich über 250.838 Quadratmeter und liegt strategisch günstig direkt an der Hauptverkehrsader Mumbai-Bengaluru. Phase I, die sich über 102.193 Quadratmeter erstreckt, wurde von Panchshil Realty entwickelt und an Cummins für dessen Hauptsitz in Indien verkauft.Atul Chordia, Chairman, Panchshil Realty, sagte: "Ich bin hocherfreut, die Inbetriebnahme der Phase II des Panchshil Business Park bekannt zu geben und freue mich, unsere Nutzer-Partner willkommen zu heißen. Der starke Vermietungserfolg für unsere Büroflächen im Panchshil Business Park und die anhaltende Abnahme unserer Projekte durch große Firmenkunden sowie das rege Interesse an unseren kommenden Projekten zeigen die anhaltende Attraktivität und Widerstandsfähigkeit des Büromarktes in Pune und das hervorragende Angebot von Panchshil. Dieser Trend spiegelt ziemlich genau die erhebliche Zugkraft wider, die in der jüngsten Vergangenheit in einigen wichtigen Büromärkten des Landes zu beobachten war. Wir gehen davon aus, dass die Vermietungsaktivitäten und die Nachfrage der Nutzer für unsere Pipeline und unsere aktuellen Angebote auch in den kommenden Monaten lebhaft und robust bleiben werden."Zu den wichtigsten Highlights des Panchshil Business Park gehören:- Es hat die Vorzertifizierung für LEED Gold vom U.S. Green Building Council (USGBC) erhalten, ein international anerkanntes Nachhaltigkeitsrating für grüne Gebäude.- Die Mission von LEED - dem weltweit führenden Programm für grüneGebäude und Gemeinden - ist es, die Art und Weise, wie Gebäude undGemeinden entworfen, gebaut und betrieben werden, zu verändern, umeine ökologisch und sozial verantwortungsvolle, gesunde undwohlhabende Umgebung zu ermöglichen, die die Lebensqualitätverbessert.- Es wurde vom British Safety Council untersucht, geprüft und zertifiziert, dass es ordnungsgemäße und angemessene Richtlinien, Verfahren und Vorkehrungen in Bezug auf die Kontrolle von COVID-19 am Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit den Richtlinien der indischen Regierung und des British Safety Council eingeführt hat- Panchshil Realty war die erste Immobiliengruppe in Indien und imgesamten asiatisch-pazifischen Raum, die ihre COVID-19-bezogenenKontrollmaßnahmen an ihren Arbeitsplätzen einem Benchmarkingunterzogen und unabhängig validiert hat.- Zu den geschäftsfördernden Einrichtungen gehören ein weitläufiger, 7.432 Quadratmeter großer Multi-Cuisine-Food-Court, Auditorien, ein Health Club, eine Reihe von F&B- und Lifestyle-Outlets sowie mehrstöckige Parkplätze. Panchshil Office ParksDas Büroportfolio von Panchshil Realty in Pune umfasst mehr als 1.625.803 Quadratmeter an wegweisenden Projekten wie EON Free Zone, World Trade Centre, Business Bay und das International Convention Centre. Auf dem Gelände befinden sich führende globale Unternehmen wie Allianz, Citibank, Cognizant, Concentrix, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, MasterCard, Michelin, UBS und Vodafone und viele andere.Panchshils Projekte - die wichtigsten Highlights- Das gesamte fertiggestellte Immobilienportfolio von Panchshil Realty umfasst rund 2.136.769 Quadratmeter, weitere 1.858.060 Quadratmeter befinden sich in der Entwicklung.- Die drei Hauptgeschäftsbereiche von Panchshil Realty umfassen gewerbliche Büroflächen, Gastgewerbe und Wohnimmobilien.- Ein bedeutender Teil des Büroportfolios von Panchshil Realty ist im Blackstone Real Estate Private Equity Fund verankert, der von der Blackstone Group LP gesponsert und verwaltet wird. Informationen zu Panchshil Realty (https://www.panchshil.com/)Gegründet im Jahr 2002, ist Panchshil Realty eine der besten Luxus-Immobilienmarken Indiens. Die Gruppe ist bekannt für ihre Führungsrolle und Exzellenz in der Immobilienentwicklung. Der Ansatz der Gruppe konzentriert sich auf die geplante Entwicklung, die Schaffung von Wertanlagen und die Gestaltung von Lifestyle-Erlebnissen durch Design und Architektur. Für mehr Informationen besuchen Sie: www.panchshil.com (http://www.panchshil.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1419775/Panchshil_Office_Parks_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1419783/PBP.jpgPressekontakt:Prakash MirpuriExecutive Vice President - Communications & MarketingPanchshil RealtyWork: +91-20-6647 3200E-Mail: media@panchshil.comOriginal-Content von: Panchshil Realty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139041/4811719