FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2020

07:00 CHE: Geberit, Umsatz 2020

07:00 DEU: Südzucker, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen (detailliert) (Call 8.30 h) 07:30 AUT: OMV, Q4 Trading Update

08:00 GBR: Tesco, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Associated British Foods, Q1 Trading Update 08:00 GBR: Centrica, Q4 Umsatz

08:30 DEU: Brain Technology, Jahreszahlen

10:00 DEU: Branchenverband Bio Deutschland, Online-Pk zur Stimmungslage der Biotechnologiebranche 11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Jahresauftakt KOR: Samsung, Event "Galaxy Unpacked 2021"

FRA: Renault, Vorstellung des neuen "Renaulution" Strategieplans USA: Blackrock, Q4-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 01/21

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/20

00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/20

04:00 CHN: EU-Handelskammer in China und China-Institut Merics veröffentlichen Bericht zu den Folgen einer wirtschaftlichen Entkoppelung von China 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)

10:00 DEU: Destatis Online-Pk zum BIP 2020

11:00 GRC: Verbraucherpreise 12/20

12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/20

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.12.20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/20

18:30 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell

SONSTIGE TERMINE

09:30 Fortsetzung digitaler "Handelsblatt"-Energie-Gipfel zum Thema "Aufbruch in eine neue Energiewelt" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock 09:35 Keynote und Interview Altmaier

11:35 Interview Baerbock

18:00 Diskussionsrunde mit den Energiepolitischen Sprechern von CDU/CSU, Grüne, SPD und FDP 09:30 EUR: EuGH-Gutachten zur Klage der EU-Kommission gegen Deutschland zur Umsetzung der Elektrizitätsrichtlinie und der Erdgasrichtlinie 12:30 DEU: Online-Pk Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit Ausblick auf 2021 und aktuelle wirtschaftliche Lage °

