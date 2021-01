The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.01.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2021





ISIN Name

DE000A2G9J12 AGN MUENCHEN ANL 17/21 NR

EU000A1G0DG7 EFSF 16/21 MTN

XS1743726918 ABN AMRO BANK 18/21 FLR

CH0122811554 DANSKE BK 11-21 MTN

DE000A2GSRN0 ROCHADE B.P. ANL 17/21 NR

XS1342860167 EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN

XS1346650929 ROYAL BK CDA 16/21 FLRMTN

XS1344507972 PING A.LIFE INS.16/21 MTN

XS1743726835 ABN AMRO BANK 18/21 MTN

US78012KKU06 ROYAL BK CDA 16/21 MTN

