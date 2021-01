The following instruments on XETRA do have their first trading 14.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.01.2021Aktien1 KYG2955A1013 E-House [China] Enterprise Holdings Ltd.2 NO0010708605 Havyard Group ASA3 KYG521321003 Kaisa Group Holdings Ltd.4 KYG7339A1076 Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.5 KYG7459A1013 REDSUN Properties Group Ltd.6 CA3795811015 GlobeX Data Ltd.7 CA89854F1062 TRYP Therapeutics Inc.8 JP3047490002 Activia Properties Inc.9 JP3107000006 Akatsuki Inc.10 JP3106200003 Aoyama Trading Co. Ltd.11 JP3298000005 Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.12 JP3835100003 Healios K.K.13 JP3046500009 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.14 JP3046190009 Invincible Investment Corp.15 JP3046230003 Japan Logistics Fund Inc.16 JP3047480003 Kenedix Residential Next Investment Corp.17 US48268G1004 KT&G Corp.18 JP3220200004 KYB Corporation19 JP3977200009 Lintec Corp.20 JP3862800004 Makino Milling Machine Co. Ltd.21 JP3879250003 Maruwa Co. Ltd.22 JP3921240002 MedPeer Inc.23 JP3048300002 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.24 JP3048110005 Nomura Real Estate Master Fund Inc.25 JP3780050005 PKSHA Technology Inc.26 JP3967180005 Raksul Inc.27 JP3423800006 Senko Group Holdings Co. Ltd.28 JP3045540006 United Urban Investment Corp.29 CA39526A1003 Greenfirst Forest Products Inc.30 CA0886411051 Beyond Medical Technologies Inc.31 AU0000131849 Boab Metals Ltd.32 BMG2154Z1216 China Fortune Holdings Ltd.Anleihen/ETC/ETF1 US166756AS52 Chevron USA Inc.2 US166756AR79 Chevron USA Inc.3 US91282CBE03 America, United States of...4 BE0000352618 Belgien, Königreich5 XS2286422071 Council of Europe Development Bank (CEB)6 US500769JJ42 Kreditanstalt für Wiederaufbau7 US747525BN20 QUALCOMM Inc.8 US747525BP77 QUALCOMM Inc.9 US87264ABR59 T-Mobile USA Inc.10 DE000DD5AUU6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank11 NO0010911928 Hawk Debtco Ltd.12 FR0014001JM8 SNCF S.A.13 FR0014001I50 Veolia Environnement S.A.14 NO0010911126 Wind Enterprise P/S15 XS2287744721 Aroundtown SA16 CH0591979627 Credit Suisse Group AG17 XS2283188683 EXOR N.V.18 XS2282234090 FAB Sukuk Co. Ltd.19 US828807DL84 Simon Property Group L.P.20 US828807DM67 Simon Property Group L.P.21 USL9412AAB37 Ultrapar International S.A.22 XS2283177561 Zurich Finance [Ireland] DAC23 US007903BD80 Advanced Micro Devices Inc.24 FR0014001JT3 BNP Paribas S.A.25 USP32506AE09 Crédito Real, S.A.B de C.V.26 XS2284144339 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.27 XS2286441964 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.28 XS2286442186 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.29 US595017AH76 Microchip Technology Inc.30 US60937PAB22 MongoDB Inc.31 FR0014001JP1 PSA Banque France S.A.32 DE000RLP1247 Rheinland-Pfalz, Land33 US500630DH88 The Korea Development Bank34 US500630DF23 The Korea Development Bank35 US500630DG06 The Korea Development Bank36 US98954MAE12 Zillow Group Inc.37 DE000HLB2Y79 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HLB2Y61 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 US87264ABS33 T-Mobile USA Inc.40 US87264ABT16 T-Mobile USA Inc.41 XS2108546578 Zenith Energy Ltd.42 XS2265368097 GPF Physical Gold ETC43 XS2265369574 GPF Physical Silver ETC44 XS2265369731 GPF Physical Platinum ETC45 XS2265370234 GPF Physical Palladium ETC46 IE00BN4GXL63 Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF