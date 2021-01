Fabian Chiozza wird neuer Finanzchef (CFO) bei VAT

VAT, der weltweit führende Anbieter von Hochvakuumtechnologie für die Halbleiter-, Digitalanzeige- und andere Hochpräzisionsindustrien, gab heute die Ernennung von Fabian Chiozza zum neuen Finanzchef (CFO) mit Beginn des zweiten Quartals 2021 bekannt. Er wird die Nachfolge von Stephan Bergamin antreten, der sich entschieden hat, eine neue Chance ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen.

Fabian Chiozza ist derzeit Divisions-CFO für die Business Group Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika bei der Autoneum Management AG. In seiner Rolle bei Autoneum leitete Chiozza die Entwicklung der südamerikanischen Werke zu nachhaltiger Profitabilität. Vor Autoneum arbeitete Chiozza als Group Controller bei Rieter und wechselte in die Abteilung Corporate Development / M&A, wo er 2011 an der Ausgliederung des Automotive-Geschäfts in Autoneum beteiligt war. Chiozza ist eine Führungspersönlichkeit im Finanzbereich mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von profitablem Wachstum in verschiedenen Regionen. Fabian Chiozza hat einen Master-Abschluss in Rechnungswesen und Finanzen von der Universität St. Gallen (HSG).

"Wir freuen uns, dass Fabian Chiozza mit seinem fundierten Finanzwissen und seiner umfangreichen internationalen Erfahrung zu unserem starken VAT-Team stösst", sagte Mike Allison, CEO von VAT. "Wir haben in den kommenden Jahren eine grosse Aufgabe vor uns, um unsere Wachstumsziele zu erreichen und dabei die Vorteile der Globalisierung zu nutzen. Fabians umfangreiche Erfahrung in der Kosten- und Prozessoptimierung, die er in der Automobilindustrie gesammelt hat, wird ein enormer Vorteil für VAT sein bei der Fortsetzung unserer spannenden Reise".

Seit seinem Eintritt bei VAT im Januar 2019 hat Stephan Bergamin die Finanzabteilung zu einer starken globalen Organisation aufgebaut und eine Schlüsselrolle bei Überarbeitung der Prozess- und IT-Landschaft bei VAT eingenommen. "Wir danken Stephan Bergamin für sein grosses Engagement und seinen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung von VAT. Wir wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg", sagte Allison.

ÜBER VAT

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Hersteller und Lieferant von High-End-Vakuumventilen. VAT-Vakuumventile sind geschäftskritische Komponenten für fortschrittliche Herstellungsprozesse innovativer Produkte des täglichen Lebens, wie z. B. tragbare Geräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. VAT ist in drei verschiedenen Berichtssegmenten organisiert: Ventile, Global Service und Industrie, die hochwertige Vakuumventile, Multi-Ventil-Module, kantengeschweißte Faltenbälge und zugehörige Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Vakuumanwendungen anbieten. Die VAT Group ist ein Global Player mit über 1'800 Mitarbeitenden und Hauptproduktionsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf CHF 570 Millionen