Am gestrigen Mittwoch meldete der World Gold Council mit Blick auf die Marktentwicklung physisch besicherter Gold-ETFs für das Jahr 2020 gleich zwei Rekorde.Zum einen kletterten die weltweiten ETF-Goldbestände von 2.874,4 auf 3.751,5 Tonnen (+30,5 Prozent), ein neues Allzeithoch. Zum anderen meldete der WGC aber auch einen massiven Anstieg der Zuflüsse in ETFs. Mit einem Zuwachs in Höhe von 877,1 Tonnen wurde der vergleichbare Vorjahreswert um 120 Prozent und das bisherige Rekordhoch aus ...

