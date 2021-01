China zeigt sich erneut schwach, während die restlichen asiatischen Börsenplätze zulegen können. Der Terminmarkt geht ebenfalls mit gemischten Vorgaben in die europäische Vorbörse. Der DAX-Future zeigt sich von seiner optimistischen Seite und steigt um 0,32 % auf 13.987 Punkte. Auch der S&P 500 Future wird 0,21 % höher gesehen bei 3.811 Punkten. Der Nasdaq-Future wird jedoch mit leichten Abschlägen bei 12.956 Punkten (-0,12 %) gehandelt.Frankfurt zeigte sich am Mittwoch weiterhin optimistisch. Die überwiegende Zahl der vorläufigen Geschäftsdaten für das 4. Quartal ist positiv und zeigt starkes Momentum. Ab Freitag beginnt dann offiziell die Berichtssaison, die den Trend für die kommenden Wochen vorgeben wird. Die deutschen Benchmarks positionieren sich im Vorfeld für eine positive Überraschung und konnten auch am Mittwoch weiter steigen. Der DAX blieb erneut bescheiden. Zum Handelsschluss ergab sich ein kleines Plus von 0,11 % auf 13.939,71 Punkte. Die Aktien von RWE, die um 2,26 % auf 37,98 Euro stiegen, und von Bayer, die um 4,49 % auf 52,60 Euro stiegen, führten die Liste der Gewinner an.

