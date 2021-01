Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Ideas Daily TV: Der Deutsche Leitindex ist auch gestern nicht richtig in die Gänge gekommen. Wie schon am Dienstag blieben die ganz großen Bewegungen aus. Immerhin schaffte es der DAX diesmal, den Tag mit leichten Gewinnen zu beenden. Am Ende lag er bei 13.940 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1 Prozent. Die Marktidee ist diesmal RWE.