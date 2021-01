Der österreichische OMV-Konzern hat rund um die Aufstockung seines Anteils am Chemieriesen Borealis hohe positive Ergebniseffekte erzielt. Mit dem Abschluss der Erwerbs zusätzlicher 39 Prozent an Borealis hat der Ölkonzern seine frühere 36-Prozent-Beteiligung aufgewertet und damit beim operativen Ergebnis einen Sondereffekt von rund 1,3 Mrd. Euro verbucht, teilte die OMV am Donnerstag mit.Zudem hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...