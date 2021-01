München (ots) - Da macht das Warten auf die neue Küche von Möbel Kraft noch mehr Spaß! Kunden, die jetzt Ihre neue Traumküche in einem der Einrichtungshäuser von Möbel Kraft ordern, erhalten bei der Bestellung ein edles Kochbuch überreicht. Mit den darin enthaltenen Rezepten wird die Vorfreude auf die neue Küche noch größer.Das von CulinartMedia im Auftrag von Möbel Kraft realisierte Kochbuch enthält knapp 40 Rezepte mit Rezeptvariationen und praktischen Tipps. In den Kategorien "Frühstück & Snacks", "Veggie & Vegan", "Fleisch & Fisch" sowie "Desserts & Gebäck" sind Rezepte für jeden Geschmack und jede Ernährungsform enthalten. Die Rezepte für das Buch wurden komplett neu entwickelt und die Rezeptbilder stammen aus dem Fundus der weltweit führenden Partner-Food-Bildagentur StockFood, bekannt für High-End-Rezeptbilder. Das Hardcover im Format 12 x 15 cm hat einen Umfang von 96 Seiten. Ein kleines, edles Kochbuch das zu einem festen Bestandteil der neuen Küche werden wird, und damit die Marke MÖBEL KRAFT nachhaltig und langfristig beim Kunden platziert.Möbel Kraft gehört mit acht Möbelhäusern zu einem der großen Einrichtungsunternehmen in Deutschland. Große Auswahl, günstige Preise und hervorragender Service sind die Attribute die Menschen mit Möbel Kraft verbinden.CulinartMedia ist der Spezialdienstleister für Content Marketing im Food- und Genießersektor. Ob Kochbuch, Rezeptheft, App, eBook, oder Webseite, CulinartMedia erstellt und konzipiert Food- & Lifestyle-Content und setzt diesen in wirksame, attraktive Medien um. Erfahrene Kochbuchautoren erarbeiten passgenaue Rezepte, Foodfotografen und -stylisten produzieren High-End-Foodfotos im Food-Fotostudio. Spezial-Know-how, umfassende Ressourcen sowie jahrelange Erfahrung gepaart mit hoher Flexibilität bei attraktiven Konditionen sind die Profession der Mitarbeiter von CulinartMedia.Pressekontakt:CulinartMedia GmbHMartin BrüninghausTelefon: 089.3289.1789m.brueninghaus@culinartmedia.comwww.culinartmedia.deOriginal-Content von: CulinartMedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152021/4811763