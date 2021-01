Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Suche nach neuen Impulsen geht weiter. Gestern kamen die großen Indizes in den USA und Deutschland unter dem Strich kaum vom Fleck. Der DAX legte 0,1 Prozent zu. Heute könnte der Leitindex allerdings wieder die 14.000 Punkte angreifen. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Intel, Peloton, Alibaba, Baidu, First Solar, Lufthansa, Bayer, RWE und Sixt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.