DJ Shop Apotheke will 200 Millionen Euro am Anleihemarkt einsammeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Wandelschuldverschreibungen auf eigene Aktien will Shop Apotheke Europe 200 Millionen Euro am Anleihemarkt für allgemeine Unternehmenszwecke einsammeln. Der Online-Apothekenkonzern teilte am Donnerstag mit, am Nachmittag werden der notwendige Vorstandsbeschluss fallen und die genauen Konditionen festgelegt.

Die Schuldverschreibung soll eine Laufzeit von sieben Jahren haben, wird mit einer Wandlungsprämie von 40 bis 50 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie zwischen dem Handelsbeginn und der Preisfestsetzung am heutigen Handelstag ausgestattet und nicht verzinst. Wandlungsrechte sind für 4,5 bis 4,8 Prozent des aktuellen Kapitals vorgesehen.

January 14, 2021 02:18 ET (07:18 GMT)

