Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Schatzanweisungen handelten im Dezember in sehr engen Spannen seitwärts, so die Experten von Union Investment.Zunächst hätten sich Anleger abwartend gezeigt. Lange Zeit habe ein neues Konjunkturprogramm zur Debatte gestanden. Nach zähen Verhandlungen hätten sich beide Seiten kurz vor dem Jahreswechsel doch noch auf einen Kompromiss einigen können. In der zweiten Monatshälfte habe dann der nahende Jahreswechsel für das saisonal übliche geringe Handelsvolumen gesorgt. ...

