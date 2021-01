Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte gestern zu einer Gegenbewegung zu den Verlusten vom Wochenstart an, so die Analysten der Helaba.Unterstützt worden seien vermeintlich sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch die weiterhin hohen Infektionszahlen mit Covid-19. Es würden sich mittlerweile die Sorgen verstärken, dass der Lockdown in Deutschland wohl erneut verlängert werden könnte. Geschürt würden die Befürchtungen vor zusätzlichen Wirtschaftseinbußen zudem durch aufkommende Mutationen des Virus, welche ein höheres Ansteckungsrisiko aufweisen und damit die Krise verlängern könnten. ...

