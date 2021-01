Nach den jüngsten Rekorden an der Börse wird die Aktienauswahl schwieriger. Nicht zuletzt bei MorphoSys sehen Analysten noch beträchtliches Kurspotenzial für 2021. Die Biotechfirma versucht seit Jahren, mehr Medikamente in eigener Verantwortung zu entwickeln und ein eigenes Pharmageschäft aufzubauen. Mit der US-Zulassung für ihr Blutkrebsmedikament Monjuvi gelang dem MDax-Konzern im vergangenen August ein großer Schritt. Die Zulassung in der EU steht noch aus. Die Analysten der Berenberg Bank schrieben in ihrer Studie Mitte Dezember, dass der Markt das Potenzial von Monjuvi unterschätze. Sie glauben, dass das Interesse der Investoren neu entfacht wird und haben ihr Kursziel auf 140 Euro gesetzt. Im Schnitt erwarten die Analysten für das Jahr 2021 einen Anstieg um knapp 25 Prozent auf 124 Euro..Zum Chart .Von der durch COVID-19 gedrückten konjunkturellen Entwicklung ...

