(shareribs.com) London 14.01.2021 - Der Goldpreis zeigt sich am Donnerstag etwas leichter, belastet von der Erholung des US-Dollars und den steigenden Renditen von US-Staatsanleihen. Am Nachmittag könnte sich das Bild drehen. Der US-Dollar hat sich in den letzten Tagen erholt, gestützt von der wachsenden Unsicherheit der Investoren hinsichtlich der Pandemie. Gerade in Europa hat diese stark an Schwung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...